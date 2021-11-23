Fan se va a los golpes contra luchador en plena transmisión en vivo.

Se hizo viral el caso de un fanático de la lucha libre de la WWE de Estados Unidos, quien no aguantó su enojo al ver a Seth Rollins venciendo sobre el cuadrilátero a Finn Balor, razón por la cual lo sorprendió cerca de la salida para aventarse sobre él y comenzar a golpearlo.

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Para suerte del luchador, el personal de seguridad actuaron rápidamente para quitarle de encima al hombre enojado que salió en televisión a nivel nacional en Estados Unidos durante la transmisión en vivo del Monday Night de Raw.

Este video que fue compartido en las redes sociales retrata el momento en el que el hombre vestido con jeans rojos está encima de Rollins.

El relato de los fans

De acuerdo con testigos, Seth Rollins iba llegando a la rampa de presentación de los luchadores cuando el fan decidió saltar sobre la barrera de las gradas y se abalanzó sobre él. Cuando por fin los cuerpos de seguridad lograron someter al atacante, el luchador le reprochó.

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Tras el incidente, personal de seguridad retiró de inmediato del lugar al hombre que finalmente fue arrestado e identificado como Elisah Spencer.

