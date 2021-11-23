Se llevan al novio de la boda detenido porque debía pensión alimenticia.

Un gran escándalo se vivió en plena boda, pues la policía irrumpió en la ceremonia religiosa porque el novio debía pensión alimenticia.

El hecho ocurrió en una iglesia de la ciudad de El Guabo, en la provincia de El Oro, Ecuador, donde se llevaba a cabo el enlace matrimonial.

La novia y sus invitados jamás imaginaron que la policía interrumpiría la boda para llevarse al novio deudor de una pensión alimenticia de una relación anterior.

Desde luego, los transeúntes no dudaron en grabar lo que estaba ocurriendo en la boda y los videos ya se volvieron virales. En ellos se puede ver a la patrulla con las sirenas esperando frente a la parroquia que lleguen con el detenido.

Te puede interesar: Le raya el auto al “Mike” equivocado pensando que era su novio. (FOTOS)

🔴#ATENCIÓN | En El Guabo, provincia #ElOro, un hombre fue detenido en la iglesia por la @PoliciaEcuador, en el preciso momento en que se casaba; esto debido a que adeudaba varios meses de pensión alimenticia.



Ni los ruegos de la novia, ni de los invitados evitaron el arresto⤵️ pic.twitter.com/KJpQH8gbZl — Radio Pichincha (@radio_pichincha) November 21, 2021

Invitados tratan de evitar que se lleven al novio

La novia y algunos de los invitados intentaron evitar que la policía se llevara al hombre de la boda e incluso ella lloró para que no lo retuvieran.

Sin embargo, los esfuezos fueron en vano, porque lo sacaron de la ceremonia religiosa y lo subieron a la patrulla.

También podría interesarte: Se vuelve famosa por cantar igual a Babo de Cartel de Santa. (VIDEO)