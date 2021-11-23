Se amputa los dedos de la mano para parecer alien. (FOTOS)
El hombre de origen francés sigue causando polémica por su transformación para ser un extraterrestre.
En redes sociales se dio a conocer el caso de un hombre que hace todo lo posible para parecer un alien.
Su obsesión por lograr ese parecido llegó muy lejos, pues recientemente se dio a conocer que el hombre decidió amputarse los dedos de las manos.
Te puede interesar: Le raya el auto al "Mike" equivocado pensando que era su novio. (FOTOS)
Anthony Loffredo es el nombre del joven que optó por someterse a una cirugía y quitarse algunas partes de su cuerpo para lograr su objetivo.
El joven no ha dejado de modificar su cuerpo para convertirse en un alien, pues en la última operación se quitó dos dedos de la mano.
Los grandes cambios en su cuerpo
A través de una publicación en la plataforma de Instagram, se puede observar que el dedo meñique y anular le fueron removidos.
En ese mismo post se puede leer que Anthony Loffredo se siente en paz consigo mismo para continuar en su camino a ser un alien.
Por otra parte, dejó en claro que ya se encuentra en preparación para modificar su otra mano y seguir con su plan.
La amputación de los dos dedos que realizó Anthony Loffredo tuvo lugar en Guadalajara, México, ciudad que permitió el procedimiento clínico.
Para realizar este gran cambio, comenzó a tatuar su cuerpo, a modificar su rostro con algunas operaciones.
También te puede interesar: Se vuelve famosa por cantar igual a Babo de Cartel de Santa. (VIDEO)
Todo el proceso de transformación de Anthony Loffredo en alien ha sido documentado por él mismo en su cuenta oficial de Instagram.