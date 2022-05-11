Fans culpan a Carín León de la derrota del Canelo Álvarez.

La noche del pasado sábado 7 de mayo, el boxeo mexicano sufrió un duro revés luego de la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a manos del ruso Dmitry Bivol, quien se impuso por decisión unánime y le asestó su segunda derrota el pugilista jalisciense.

Saúl Álvarez se vio superado por su rival a lo largo de los 12 rounds, por lo que no pudo colgarse el cetro de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La primera derrota del pugilista fue en el año 2013 cuando cayó ante Floyd Mayweather Jr. Su marca quedó en 57-2-2.

A pesar del ambiente hostil, Bivol fue superior al mexicano a lo largo de la contienda y supo aprovechar su estatura, habilidades y peso, fue así como terminó derrotando al “mejor libra por libra del mundo”.

Te puede interesar: Esta es la dieta de Canelo Álvarez previo a cada pelea.

El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.



Volveremos a pelear y volveremos a ganar. pic.twitter.com/pPJexLo9FC — Canelo Alvarez (@Canelo) May 8, 2022

Carín León es culpado de la derrota del 'Canelo'

El resultado adverso fue muy lamentable para los mexicanos, sobre todo para los seguidores del boxeador, por ello, han comenzado a buscar culpables de lo sucedido, uno de ellos es Carín León, cantante mexicano que interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de presentación.

El intérprete de “El Tóxico” y “Ojos Cerrados” terminó pagando los platos rotos tras la derrota del ‘Canelo’ después de que los fans lo señalaran como responsable porque declaró a través de su cuenta de Instagram, que se encontraba algo nervioso previo a entonar el Himno en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Si andamos nerviosos la neta, pero sí ensayamos no se preocupen”, fue el sentir del cantante de regional mexicano durante el viaje que hizo a “La ciudad del pecado” donde se llevaría a cabo la contienda.

“Desde que Carín León canta el Himno Nacional en tu pelea, estás destinado a perderla”, “Las botas de Carín León eran de mala suerte”, “Carín León es ave de mal agüero, pero nadie me quiso creer”, fueron tan solo algunos de los fanáticos del boxeador.