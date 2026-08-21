Belinda CONFIRMA que interpretará a ‘Florence Cassez’ en una miniserie: “Una historia real que conmocionó a toda una nación”

A través de redes sociales Belinda dió a conocer que dará vida en una miniserie al personaje de ‘Florence Cassez’. Este proyecto está inspirado en uno de los casos legales y judiciales más impactantes que se han vivido en México y que estuvieron ligados con Francia. A través de sus historias en instagram la cantante aprovechó para contar más detalles sobre esta producción.

Belinda como ‘Florence Cassez’ ¿Cuándo se estrena la miniserie y de qué tratará?

Hasta el momento se desconoce cuál es la fecha del estreno de esta nueva miniserie, la cuál será estrenada en la plataforma de streaming Prime Video además de que también se desconoce qué actores conformarán el elenco, sin embargo Belinda detalló que ella es productora asociada, “Junto a Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures, con Daniel Krauze como head writer, Humberto Hinojosa en la dirección y un elenco extraordinario”, fueron algunas de las palabras que escribió en el mensaje la artista.

Hasta el momento hay pocos detalles sobre la trama de esta miniserie, sin embargo, Belinda dejó en claro que la historia es compleja, humana y “merece ser contada con sensibilidad, honestidad y respeto”. Por su parte, expresó que espera que esta nueva producción conmueva al público ya que incluso ha puesto todo su corazón en este proyecto para la pantalla chica.

Respecto a ‘Florence Cassez’, fue una mujer de nacionalidad francesa que en la vida real fue detenida en 2005 en México y condenada a 60 años de prisión debido a actividades ilícitas, sin embargo el proceso de su captura contó con irregularidades por lo que el caso se volvió uno de los más impactantes y comentados a nivel internacional. Cabe mencionar que su pareja Israel Vallarta, pareja de Florence también estuvo implicado en el caso e igual fue detenido.

Belinda: ¿Cuáles han sido sus últimos proyectos de televisión?

Si bien a través de los años Belinda ha conquistado los escenarios ya que su carrera inició a los 10 años de edad, la artista ha demostrado versatilidad y gran talento incursionando no solo en la música sino también en la actuación. Algunos de los últimos proyectos en los que ha participado y que han cautivado al público han sido ¿Quién lo mató? dónde la actriz dió vida al personaje de “Paola Durante”, edecán que fue investigada por el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley. Por otro lado, una de las recientes producciones, que sin duda ha sido uno de los favoritos de sus fans, fue la serie estrenada en Prime Video “Mentiras: La Serie” en donde la intérprete de temas como “Ángel, Luz Sin Gravedad”, “Bella Traición” entre otros, trabajó junto a Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio, Luis Gerardo Méndez, entre otros.

Además de estos proyectos, Belinda también dará vida a “Carlota de Habsburgo” en la serie “Carlota”, la cual es una producción de HBO Max y recientemente anunció que dará vida al personaje de ‘Florence Cassez’ aunque hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de esta serie.