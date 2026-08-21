MasterChef 24/7: ¿Cómo se prepara la langosta a la mantequilla y ajo?

Dentro de los retos de las galas en MasterChef 24/7, la langosta se ha convertido en un ingrediente estelar que ha brillado en múltiples noches. Trabajar con mariscos de este nivel exige una gran precisión pues un par de minutos extra en el calor pueden transformar un manjar jugoso en una pieza gomosa e insípida.

La combinación clásica de mantequilla noisette, ajo y un toque gratinado de parmesano es la fórmula infalible para destacar frente al paladar exigente del jurado de MasterChef 24/7.

Tomando como referencia la preparación de Qualisa, te compartimos los ingredientes y la técnica de horneado para lograr un plato gourmet en casa.

¿Cómo se preparan las langostas con mantequilla y ajo?

Estos son los ingredientes que necesitarás:

Colas de langosta frescas

1 taza de mantequilla

4 dientes de ajo, picados finamente

1 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Precalienta el horno a 200 °C. Lava y seca con cuidado las colas de langosta. Con ayuda de unas tijeras de cocina, realiza un corte longitudinal en la cáscara superior de cada cola. Extrae ligeramente la carne manteniendo la base unida a la cola para crear su tradicional presentación sobre la coraza.

En una sartén grande a fuego medio, derrite la taza de mantequilla. Agrega el ajo picado finamente y sofríelo durante un par de minutos hasta que suelte su aroma, evitando a toda costa que se dore o amargue. Incorpora el queso parmesano rallado y mezcla continuamente hasta integrar una salsa uniforme.

Acomoda las colas de langosta en una bandeja para horno y báñalas con la mezcla de mantequilla, ajo y parmesano. Hornea durante 15 a 20 minutos hasta que la carne luzca firme y la cubierta de queso comience a burbujear.