El equipo original de Farándula 40 regresa a TV Azteca para celebrar los 100 episodios de Farándula 021.

El podcast De lo que UNO se entera se vistió de manteles largos este jueves 16 de marzo con el regreso a TV Azteca del equipo original de Farándula 40.

Horacio Villalobos, la Manigüis, la Supermana, Pilar Boliver y Cuerpo estuvieron con nuestro querido Carlos "Chicken" Muñoz para celebrar los 100 episodios de Farándula 021.

Además, revelaron la fórmula de su éxito, ya que durante años han consolidado un gran equipo de trabajo.

Horacitu reveló que desde hace más de 10 años logró con su equipo obtener gran éxito en cada proyecto que emprendieron, prueba de ello son "Desde Gayola", "Nocturninos", "Dispara Margot, dispara" y Farándula 40, este último en nuestra casa TV Azteca.

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Actualmente todos son parte del podcast "Farándula 021", el cual puedes disfrutar semana a semana a través de diferentes plataformas.

"Horacitu siempre ha estado para nosotros, hemos conformado un gran equipo, una gran familia", dijo la Manigüis quien contó que tiene una gran conexión y química con Horacitu, ya que de manera sencilla pueden entenderse y trabajar de la mejor manera.

Cuerpo, quien cuenta con una carrera en medicina y se desempeña como psiquiatra, agradeció a Villalobos por su apoyo en la manera de expresarse: "Es necesario saber hablar para expresar una idea".

La Supermana también contó que por Horacitu pudo crecer y lo seguiría por siempre: "Cuando Horacio tomó sus cosas y comenzó el éxodo, dije que lo seguiría".