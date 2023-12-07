Felicia Garza reconoce a Alicia Villarreal como buena cantante, pero no compositora

Tras las declaraciones de Alicia Villarreal, sobre que Luis Miguel rechazó grabar un tema que ella le envió, Felicia Garza, autora de la canción ‘Yo sin tu amor’, uno de los mayores éxitos de la regiomontana, reacciona y asegura que el cantante tiene un muy buen gusto para elegir sus temas y que a la regiomontana la reconoce como buena cantante, pero no como compositora.

Si ella la compuso, es buena cantante, pero yo como compositora no le conozco una gran canción, aunque en el disco, donde puse ‘Yo sin tu amor’, ella ganó mucho más dinero, metió cuatro o cinco canciones que nadie sonó, pero el disco se vendió y ganó más que yo, o sea estás buscando arte o artesanía, yo creo que Luis tiene buen gusto

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¿Cómo fue su relación con Alicia Villarreal?

Y comentó que después de qué Alicia le grabó el tema ‘Yo sin tu amor’, no volvió a tener comunicación con ella.

Te voy a decir, hubo dos canciones en ese disco que nunca lo superaron y de un gran compositor también, Jorge Macías, se llama ‘Te aprovechas’ y ‘Tropecé con la misma piedra’, en ese disco y ‘Yo sin tu amor’. Y no nos volvió a grabar en ninguno, ni a él, ni a mí, se aprovecharon de meter sus canciones, por el negocio, traduces las cosas en dinero, no en arte

En otros temas, reveló que trabaja en el libro autobiográfico que abordará, por supuesto, su drástico y sorprendente cambio de Felipe Gil a Felicia Garza.

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