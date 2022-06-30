Rodrigo Cachero devastado por la muerte de su amigo Fernando del Solar.

Este jueves se confirmó el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien murió a los 49 años. Luego de varios rumores en las redes sociales, Sergio Sepúlveda confirmó la noticia de que el conductor argentino había muerto.

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Fernando del Solar dejó una gran huella en nuestra casa, TV Azteca, en donde hizo grandes amistades a lo largo de su trayectoria, siendo una de las más importantes la relación que logró consolidar con Rodrigo Cachero, quien ahora se encuentra muy afectado por la muerte del presentador de televisión.

Hace 25 años conocí a Fer Del Solar, mi compañero de banca y pues desde el primer día nos hicimos muy buenos amigos, pero amigos en serio, fue a mi primera boda, viajamos juntos, fui a su boda con Ingrid, seguimos una amistad cercana, vio a crecer a mi hijo, yo a Luciano y a Paolo, fuimos muchas veces fuimos a platicar, a convivir

Rodrigo Cachero siempre estuvo junto a su mejor amigo, aunque las cosas estuvieran complicadas ellos no dejaban de verse.

Luego vino lo de su enfermedad, estuve en su primer coma, en su segundo, resistió, luchó, estaba ayer muy cansado y sin entender muchas cosas de la vida, al igual que yo

¿Quién fue Fernando de Solar?

Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires, Argentina el 5 de abril de 1973. Formó una gran carrera como actor y conductor de televisión.

A su llegada a México, se integró a TV Azteca en donde fue el encargado de llevar muchas alegrías a los hogares mexicanos con su estilo único para conducir programas como: Insomnia, Sexos en guerra, Venga La Alegría y Gánale al chef.

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Sin embargo, desde 2012 su salud se vio afectada y desde ese momento Fernando del Solar comenzó una dura batalla que este jueves llegó a su triste final.