Así celebra su divorcio tras vivir un matrimonio arreglado.

Con un gran festejo de unicornios, una mujer celebró su divorcio después de vivir durante 17 años en un matrimonio arreglado; por ello no dudó en compartir su felicidad.

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Sonia Gupta de 45 años decidió reunir a sus familiares y amigos en una colorida fiesta; en ella apareció portando una banda con la leyenda "finalmente divorciada", como señal de satisfacción luego de un proceso legal de tres años.

Elegí el tema por ser colorido, brillante y lleno de unicornios. Para mí, el tema era mágico y después de estos años, creo que merezco ese poquito de magia

Intentó que su matrimonio funcionara

Sonia Gupta afirmó que su celebración estaba en sintonía con su personalidad burbujeante, muy distinta a la de su expareja con quien mantenía un matrimonio arreglado desde el año 2003.

Reconoció que durante varios años hizo todo lo posible para que su relación funcionara, pero se dio cuenta que no tenía una vida feliz.

Nos casamos en la India y luego nos mudamos a Reino Unido; me perdí en todo el matrimonio y en los aspectos culturales del mismo, terminé siendo realmente infeliz

Por otra parte, declaró que siempre había sido una persona extrovertida y muy alegre, hasta que se casó y las cosas cambiaron; luego de 17 años con su expareja se dio cuenta que era momento de recuperar su antigua vida.

Sin embargo, no fue sencillo ya que su familia no apoyó su decisión de ponerle fin a un matrimonio arreglado, pero estaba decidida a continuar motivada por sus hijos y por todos sus amigos.

No hubo apoyo para mí, ni para mi salud mental; sin embargo tenía a mis amigos y a mis dos pilares: mis hijos Mikhal y Shay

Después de tres años de trámites legales para conseguir el divorcio, finalmente Sonia se declaró una mujer libre.

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