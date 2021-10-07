Los cachan siendo infieles con sus parejas en una fiesta. (VIDEO)

Un video que circula en redes sociales dejó al descubierto a un par de infieles mientras engañaban a sus respectivas parejas.

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La grabación que fue compartida en TikTok muestra el momento en el que cinco personas, dos parejas y un joven soltero, están en un bar disfrutando de unas cervezas; los novios parecen abrazarse normalmente, pero a sus espaldas pasa algo extraño.

Y es que dos de los amigos del grupo se acomodaron en su silla para hacerse caricias y disfrutar de su romance a espaldas de sus respectivas parejas.

Aprovechando que la novia está de espaldas, el hombre coquetea con la chica que está sentada a su lado; ella por su parte responde a las insinuaciones sin importarle que su pareja también esté presente.

Ninguno de los presentes se percata de lo que sucede detrás de la silla, con el par de infieles.

Infieles captados en video

Sin embargo, su engaño no pasó desapercibido; un video mostró el momento exacto en el que los infieles se hacen caricias en las manos a espaldas de sus respectivas parejas; no se dan cuenta de que un usuario los está grabando por detrás.

El clip que se compartió en TikTok fue musicalizado con la canción Infieles del Grupo Aventura, y de inmediato se volvió viral; los usuarios se unieron para intentar localizar a los novios engañados para mostrarles el video.

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