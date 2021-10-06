Joven abandona a su novia en la carretera tras descubrir infidelidad.

Un joven descubrió que su novia le era infiel; por ello ideó un magnífico plan para su venganza.

Herido por descubrir la traición, el chico la abandonó en la carretera; el hecho se viralizó por los videos que fueron publicados en TikTok.

Cabe señalar que algunos de los internautas aseguraron que la mujer pudo correr un gran peligro al quedarse sola en un lugar lejano y solitario.

El video de se divide en tres partes; en el primero se ve la joven junto a un amigo de su novio desenvolviendo un papel con un mapa con la ubicación en donde ella tendría que desenterrar una caja con un mensaje.

En el segundo video se ve que la chica escarba, encuentra una caja y del interior saca unas hojas enrolladas con capturas de pantalla de chats de WhatsApp, las cuales iban acompañadas del anillo de "promesa" que pertenecía a su novio.

Es entonces cuando en el tercer audiovisual la mujer intentar hablar con su novio para explicarle lo sucedido; él no acepta ninguna explicación y se aleja del lugar dejando a la chica atrás.

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Las reacciones de los internautas a estos videos

Los internautas han expresado diversas opiniones; algunos toman el hecho con humor y otros mostraron empatía por la chica, a pesar de ser infiel y desleal.

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