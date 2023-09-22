Filtran un audio de Luis Alberto Ciani y sigue aumentando la polémica

La muerte de Yolanda Ciani, ocurrida el pasado 3 de septiembre, destapó una guerra sin cuartel, protagonizada por su hijo Luis Alberto Romero Ciani y Alejandra Muñoz Vergara, a quien la actriz, crió como su hija y quien el mismo día de su deceso, presentó una denuncia por violencia intrafamiliar que asegura la actriz, sufrió a manos de su propio hijo.

Dicha denuncia, provocó que en pleno funeral, el cuerpo de Ciani fuera requisado por la policía ministerial con el fin de practicarle una necropsia de rigor y corroborar, si su muerte se debió a dicho maltrato, tal como lo admitió a este programa el abogado de Luis Alberto Romero.

Llega de pronto a la autoridades ministeriales a la funeraria con una orden para poder retirar el cuerpo de la señora Yolanda, la necropsia arrojó que la muerte de la señora Yolanda, fue por causas naturales

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¿Qué dice el abogado de Luis Alberto Romero Ciani?

El abogado, anunció también que su cliente demandará por daño moral a Alejandra Muñoz Vergara y la denunciada por el presunto saqueo de al menos 8 millones de pesos, al patrimonio de la actriz.

Ante esta advertencia, Alejandra no se ha quedado callada y, en un comunicado emitido el pasado lunes, refrendó que la violencia en contra de la actriz e incluso en contra de ella, fue continua y reiterada, al grado de verse obligada a dejar la casa donde vivió por más de 40 años.

El 29 de junio pasado, cuando según afirma, Yolanda quedó a merced de su hijo, al que tacha de agresor de mujeres, manipulador, violento y peligroso. Pero, es realmente Luis Alberto como lo describe Alejandra, en la entrevista con este programa, su abogado lo negó.

No puedo concebir a alguien que maltrate a su madre

Revelan polémico audio de Luis Alberto Romero Ciani.

Sin embargo, un audio filtrado a este programa, sugiere lo contrario, se trata de un mensaje lleno de ira que, presuntamente Luis Alberto envió a Alejandra, quizás en uno de los momentos más álgidos de su relación, escuche con atención y juzgue usted mismo.

Sólo para callarte el hocico a ti que eres una… habladora de… como acostumbras, mentarle al… esquelético drogadicto ese, eres una… sirvienta, porque la jefa, la patrona… Según tú, eres tú, que todas las sirvientas, son tus amigas, aquí no hay nada y no me interesa que bajes, ni nada, solo es para callar hocicos…, por hocicona y si ya lo dijo o tú lo dijiste, pues… tres veces…

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Aunque se ha deslindado de todas las acusaciones en su contra, se sabe que Luis Alberto Romero, se amparó el pasado 5 de septiembre, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra.