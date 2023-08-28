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FOTOS | Famosos que fueron a los conciertos de Taylor Swift

“The Eras Tour” ha sido un éxito, ¡y muchos famosos han ido a disfrutarlo! ¿Quiénes son las estrellas del cine, música y televisión que son fans de Taylor Swift? Te mostramos las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Mar en el concierto de Taylor.jpg
Lele contenta.jpg
La Divaza en el concierto de Taylor.jpg
Sydney en el concierto de Taylor.jpg
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Jessica con Taylor.jpg
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Daniela en el concierto de Taylor.jpg
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