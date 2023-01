Filtran el video completo de la agresión que sufrió Shakira de su exsuegra.

Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar por las publicaciones de redes que se han desencadenado a partir de la infidelidad, el divorcio, sus hijos, la canción que dirige no solo a su ex y su actual pareja, sino también a su ex suegra y es sobre ella de la que hablaremos, pues aunque al principio solo fueron imágenes, esta vez se filtró el video completo en el que la madre del exfutbolista agrede a la colombiana.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

¿Qué se puede ver en el video donde se filtró la agresión que sufrió Shakira por parte de su exsuegra?

El hecho ocurrió en 2016, cuando Piqué, Shakira y Montserrat Bernabeu, madre del futbolista, acudieron a un evento. Aunque las primeras imágenes publicadas hablaban por sí mismas, ya que se observaba la manera en la que Monserrat tomaba el rostro de la cantante y le hacía una señal de que se callara, hecho que se quedó en pausa, pues la colombiana fue reconocida y saludada por una persona que se encontraba entre los asistentes, lo peor es la indiferencia de Piqué ante el acontecimiento.

Esto provocó que la exsuegra cambiara de actitud de inmediato y mostrara una cara sonriente, hasta acarició la espalda de la entonces pareja de su hijo, es decir, actuó como si nada hubiera pasado.

En el mismo video se logra ver que Shakira caminaba tomada de la mano de Piqué, pero el exfutbolista la suelta de forma repentina, lo que la hace lucir visiblemente incómoda. Adicionalmente, en otro momento, que tiene lugar en el mismo espacio y en la misma escena, se ve a la exsuegra siguiéndola.

¿Además de la agresión de la suegra Shakira es rechazada por Piqué?

La colombiana sufrió otro desaire, pero ahora por parte de Piqué. Esto ocurrió en el sitio donde Piqué ganó el premio al Mejor Deportista Catalán de 2015. El ex futbolista lloró de la emoción y Shakira lo abrazó, pero el empresario ignoró el gesto, lo que no hizo sentir mal a Shakira.