¿Florinda Meza demanda a Medio Metro por usurpar a El Chavo? En las redes sociales se encuentra circulando el rumor entre un posible pleito entre ambos por el uso de la imagen del icónico personaje El Chavo, lo cual podría dejar en bancarrota al influencer de TikTok.

Y es que Medio Metro se ha vuelto toda una celebridad en TikTok, además de su carisma por el uso de su vestimenta que hace referencia a un personaje clásico de la televisión mexicana como es El Chavo del 8, el cual porta hasta en sus presentaciones.

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Y es este éxito, el que ha llevado al influencer a emprender su camino en solitario como sonidero, para obtener mejores ganancias.

Sin embargo, no todo puede salir bien con Medio Metro, pues el lucrar con una marca registrada podría meterlo en problemas legales y ya existen rumores de que Florinda Meza podría preparar una demanda en su contra.

¿Florinda Meza tomará acciones legales contra Medio Metro?

Los rumores se hacen cada día más presentes en las redes sociales y afirman que la actriz Florinda Meza estaría planeando demandar a Medio Metro.

Las causas son que Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, quien fue creador del Chavo del 8 y otros personajes, estaría inconforme con el uso de la imagen que Medio Metro le está dando.

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Además, para nadie es un secreto que el personaje del El Chavo del Ocho es marca registrada, por lo que cualquier persona que lucre con ella, debería pagar al dueño de los derechos de autor o por lo menos eso se piensa.

¿Quién es el dueño de los derechos de los personajes de Chespirito?

Es por ello que resulta importante aclarar que quien posee los derechos de autor de todos los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, es su hijo Roberto Gómez Fernández.

A pesar de que la posible demanda contra Medio Metro solo ha sido fruto de los rumores que circulan, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de Florinda Meza.

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