FOTOS | Actores que se tatuaron en honor a sus papeles en series y cine

Will Smith tatuando a Joel Kinnaman ( Suicide Squad )

Tatuaje de Sophie Turner ( Games of Thrones )

Tatuaje de Maisie Williams con la fecha de inicio de “Games of Thrones”

Sophie Turner ( Games Of Throne )

Selena Gomez,Tommy Dorfman y Alisha Boe ( 13 Reasons Why )

Robert, Jeremy, Chris y Scarlett con su tatuador ( The Avengers )

Maisie Williams y Sophie Turner ( Games Of Throne )

Emilia Clarke tiene 3 dragones tatuados en honor a su personaje de “Games of Thrones”

El elenco de “Pretty Little Liars” se tatúan la inicial del nombre de sus personajes

Ian McKellen ( Gandalf “Lord of the Rings” )

Elenco de “Pretty Little Liars”

Elenco de “Lord of the Rings”

Haremos una selección de fotos en donde algunas celebridades muestran sus tatuajes hechos en honor a las series o películas en las que participaron.

A lo largo de los años han existido series y películas que han marcado época siendo recordadas por millones de personas gracias a sus increíbles historias y entrañables personajes, causando furor y sin duda marcando la vida de muchos fans. Aunque también hay muchos actores que también fueron marcados por los personajes que interpretaron en estas producciones y por lo cual decidieron plasmar en su piel algo alusivo a sus papeles que también para ellos marco un hito en su carrera.

Los tatuajes actualmente son muy populares ya que las personas pueden expresar ideas, plasmar algún recuerdo o rendir tributo. Así es como varios actores decidieron recordar por siempre algunos de sus papeles más emblemáticos, algunos de los más relevantes son:

The Avengers

Algunos de los más relevantes es el elenco de “The Avengers”; cuando los actores Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans , Chris Hemsworth y Jeremy Renner decidieron hacerse el mismo tatuaje en honor a la franquicia.

Games Of Throne

Una de las series más relevantes de la actualidad es Games Of Throne en donde las actrices Sophie Turner y Maisie Williams decidieron tatuarse la fecha del inicio de la seria, y en el caso de Sophie también se plasmó en su piel un lobo huargo, símbolo de la casa de Stark en la serie.

Pretty Little Liars

Las actrices Shay Mitchell, Ashley Benson, Troian Bellisario, Lucy Hale, Janel Parrish y Sasha Pieterse, protagonistas de la serie Pretty Little Liars, decidieron tatuarse la inicial del nombre sus personajes.

The Lord of the Rings

Los integrantes de la comunidad del anillo dentro de la franquicia, hablamos de los actores: Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Billy Boyd, Sean Bean, Viggo Mortensen, Dominic Monaghan e Ian McKellen decieron tatuarse la palabra “nueve” en el idioma élfico quenya.

Suicide Squad

Fue tanta la amistada del elenco y equipo del “Escuadrón Suicida” que decidieron tatuarse la palabra “skwad” (escuadrón), fue Will Smith y Margot Robbie los que le realizaron el tatuaje a sus colegas Joel Kinnaman y Jai Courtney, así como al director David Ayer.

13 Reasons Why

Selena Gómez, Tommy Dorfman y Alisha Boe se hicieron un tatuaje en apoyo de la organización “Project Semicolon”, la cual trata problemas de suicidios y la salud mental, esto debido a la temática de la serie.

Breaking Bad

Los actores Bryan Cranston y Aaron Paul se hicieron tatuajes relacionados con la serie. En el caso de Bryan tiene un tatuaje con las letras “Bra Ba”, mientras que Aaron se tatuó la frase “No Half Measures”.

Supernatural

El actor Jeffrey Dean Morgan compartió en su cuenta de Instagram como el elenco de la exitosa serie se realizaban un tatuaje en conjunto en honor a la misma.

También existen otros casos como el de Tom Holland, protagonista de “Spider Man”, quien decidió tatuarse una araña en el pie. Emilia Clarke decidió tatuarse un abejorro en el meñique en honor a su personaje en la película “Yo antes de ti”, además de 3 dragones en la muñeca por su personaje en “Games Of Throne”. Neil Patrick, actor de la serie de Netflix “Una serie de eventos desafortunados” decidió hacerse un tatuaje en el tobillo en honor a la serie. Por último, un caso especial es el Carrie Fisher (1956-2016) y su hija Billie Lourd, quienes se tatuaron unas estrellas en honor a “Star Wars”, en el caso de Billie, en honor a su madre.