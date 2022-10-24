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FOTOS | ¿Alejandra Guzmán nos engañó a todos? Te lo contamos.

Alejandra Guzmán estuvo en el centro de la polémica por unos audios filtrados que estaban muy “subidos de tono”. ¿De qué se trataba? Te lo contamos.

Por: Redacción Azteca UNO

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