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FOTOS | La camioneta de Alfredo Adame se incendió. ¿Qué pasó?

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Alfredo Adame nuevamente estuvo en el centro del ojo público. Su camioneta se incendió en la calle. Ventaneando le preguntó qué fue lo que pasó. ¿Qué respondió?

Por: Caleb López

Esto quiere hacer Alfredo Adame contra sus agresores.

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Nuevo episodio en la enemistad de Alfredo Adame y Laura Bozzo.

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