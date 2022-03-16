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FOTOS | ¿Alfredo Adame y Magaly Chávez están cerca del altar?

Alfredo Adame ha hecho declaraciones de sus deseos de llegar al altar con su novia, Magaly Chávez. ¿Habrá una boda pronto?

Por: Redacción Azteca UNO

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magaly chavez atuendo deportivo amarillo vla.jpg
alfredo adame besando a magaly chavez vla.jpg
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