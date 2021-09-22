FOTOS: Tom Felton está cumpliendo años y te contaremos todo sobre él.

Tom Felton es uno de los actores más reconocidos por críticos y por el público gracias a su trabajo en la saga cinematográfica de Harry Potter. Está celebrando un año más de cumpleaños y de éxitos, y te vamos a contar todo de él para que puedas conocerlo por completo.

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SU HISTORIA

Ton Felton nació el 22 de septiembre de 1987 en Inglaterra. Desde pequeño tuvo participaciones en distintas producciones para cine, televisión y teatro. Su gran oportunidad llegó cuando audicionó para participar en la película de “Harry Potter y La Piedra Filosofal”. Él tuvo un aparente fracaso en esa audición, pero los productores lo llamaron para que interpretara el papel de Draco Malfoy, el villano y rival del personaje principal de la historia de los estudiantes de magia.

Gracias a esa interpretación, Tom pudo tener fama y reconocimiento internacional, y se encargó de llevar a la vida a uno de los personajes infantiles más importantes de la época moderna. Al igual que sus compañeros, Tom Felton creció frente a todos y con todos, logrando conectar con una mayor fuerza con mucho de su público y de los fanáticos de la serie de libros y de películas.

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¿SOLAMENTE EN EL CINE?

Además de ser un talentoso actor, Tom Felton también es músico, y ha podido alcanzar el éxito gracias a sus composiciones y de su guitarra. Aunque mucha gente no había logrado quitarle la etiqueta de “El malo de Harry Potter”, gracias a su esfuerzo y trabajo, Tom Felton se ha convertido en un exitoso artista, y dejó de ser definido como una estrella de cine infantil.

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ACTUALIDAD

Tom Felton sigue dedicándose a la actuación y a la música. Durante los últimos años grabó una serie con uno de los servicios de video y streaming más importantes de la actualidad, y se ha visto muy involucrado en las carreras de alta velocidad.