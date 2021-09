Eiza González corrige a la prensa por pronunciar mal su nombre.

Nuestra querida Eiza González siempre orgullosa de su idioma, corrige a la prensa internacional, ¡se pronuncia con e, no con i!

A la mexicana Eiza González, no le gusta que pronuncien “agringado” su nombre, ¡y corrigió a la prensa internacional! Te contamos lo que sucedió en una afombra roja.

Mira todas las fotos AQUÍ.

Eiza González corrige a prensa internacional por pronunciar mal su nombre.

Sin duda una de las mexicanas más exitosas en todos los tiempos, especialmente en los últimos años, es Eiza González, quien nos ha demostrado que los sueños se cumplen si luchas y trabajas por ellos, ¡nada es fácil ni gratis en esta vida!

Comenzó haciendo telenovelas en México y decidió mudarse a Estados Unidos para buscar suerte, estudiar actuación, música, canto, baile e inglés, (que por cierto es perfecto y muy bonito)... Fue a castings y poco a poco buscó suerte en Hollywood, hemos visto su crecimiento en los medios internacionales y todos los mexicanos estamos sumamente orgullosos de ella y lo que está logrando, ¡y lo que estamos seguros que logrará, esto es solo es principio!

Te puede interesar: FOTOS | Te enseñamos los mejores looks de la Met Gala 2021.

Una de las cosas que más admiramos de Eiza, es que a pesar de ser una de las actrices más exitosas no solo de México y Latinoamérica, sino del mundo, y de ser tendencia en los mejores eventos de moda, no olvida sus raíces, ni su país, ni su gente, ¡y mucho menos su idioma! En cada entrevista que da, a cada medio al que va, siempre enaltece a nuestro país y aprovecha la oportunidad para hablar también español, ¡y esta vez no fue la excepción!

Y es que un video de ella en una alfombra roja se volvió viral en redes sociales, pues se le ve a la mexicana corregir a prensa internacional que le pedían intensamente que volteara a las fotografías de sus cámaras, pero no le llamaban Eiza, le “Aiza”, lo cual no le pareció a la actriz. De inmediato corrigió, con mucho estilo y elegancia al grupo de reporteros que ahí se encontraban. La mexicana les dijo que su nombre no se pronunciaba así y para evitar más confusiones, les dijo el error a los periodistas: “Es E-i-z-a: ¡Eiza! Hagámoslo todos juntos, una, dos, tres: ¡Eiza!”.

Muchos internautas le aplaudieron, pues a pesar de ser una estrella en Hollywood, no olvida su idioma y sus raíces. ¡Bien por ti, Eiza!

Te puede interesar:Canciones de Bad Bunny y Daddy Yankee, entre las 500 mejores de la historia.