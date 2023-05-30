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FOTO | A un año de su divorcio, Chiquis Rivera se compromete con Emilio Sánchez.

Chiquis Rivera anunció su compromiso con Emilio Sánchez a través de su cuenta de Instagram. Ve las fotos más románticas de su pedida de mano y de su noviazgo.

Por: Maribel Velázquez

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