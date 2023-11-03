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FOTOS | Cynthia Klitbo está decepcionada y cansada de los hombres

Cynthia Klitbo dijo para varios reporteros que ella se encontraba decepcionada y cansada de los hombres. Además, prefiere enfocarse en su carrera.

Por: Caleb López

Cynthia Klitbo cansada de los hombres

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