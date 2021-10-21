FOTOS: Doja Cat cumple años y nosotros te contaremos todo de ella.

Doja Cat es una de las artistas musicales más importantes del momento y está cumpliendo años. Muchos de sus temas se han convertido en éxitos virales gracias a las redes sociales. Nosotros te contaremos todo lo que no sabes de ella en esta galería que preparamos para ti.

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Doja Cat es una cantante originaria de Estados Unidos. Su nombre artístico tan peculiar viene de una gran afición que tuvo durante su juventud. Ella ha estado activa desde hace algunos años, pero fue gracias a las redes sociales que sus temas se comenzaron a hacer virales en forma de retos en las distintas redes sociales. Además, Doja Cat se ha encargado de realizar una serie de transmisiones en vivo en las cuales hace improvisaciones de diversos temas, conectando aún más con el público que la sigue.

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Viniendo de una familia de artistas, Doja estuvo involucrada en la música y en los escenarios desde una edad muy temprana. Ella pudo estudiar diversos géneros musicales y también de baile. Fue por eso y por su familia que Doja comenzó a hacer música que es una combinación de culturas. Ya que sus padres son de religiones y lugares distintos, Doja Cat siempre estuvo en un ambiente de diversidad y espontaneidad.

Gracias a su esfuerzo y a su talento, Doja Cat ha sido nominada a distintos premios de la música. Aunque la mayoría ha sido solamente una nominación, ella se ha podido convertir en una de las raperas favoritas del público y los críticos han aclamado la manera en la que ella puede componer sus distintos temas.

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Pero la música no es lo único en lo que ha podido triunfar. Dejando claro que ella no es ajena a las distintas plataformas y redes sociales, Doja Cat comenzó también a realizar transmisiones en vivo mientras jugaba videojuegos, teniendo un número aún mayor de seguidores en todas las plataformas digitales.