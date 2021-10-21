FOTOS: Maite Perroni confirma romance con Andrés Tovar.

La actriz Maite Perroni y el productor Andrés Tovar confirmaron que tienen una relación sentimental luego de varias semanas de chismes y especulaciones en donde ambos fueron acusados de infidelidad.

Fue a través de Instagram que tanto Maite Perroni, como Andrés Tovar gritaron a los cuatro vientos su amor, y compartieron una serie de fotografías aclarando que todas las especulaciones son mentira.

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En el mensaje, dieron a conocer que interpusieron una demanda a la revista de espectáculos quien publicó que Andrés Tovar le fue infiel a su esposa Claudia Martin con la protagonista de El Juego de las Llaves.

“Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, indicaron ambos en el comunicado.

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La pareja también compartió los difíciles momentos que vivieron a causa de los chimes: “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

“Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de “libertad de expresión” se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación”, continúa el mensaje.

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También contaron un poco de cómo surgió el amor entre ambos: “Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Por último, pidieron respeto a su relación: “Les pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido”.

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