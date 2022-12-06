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FOTOS | Ivonne Montero estuvo muy cerca de perder la vista. ¿Qué pasó?
Durante una entrevista con varios reporteros, Ivonne Montero reveló que estuvo muy cerca de perder la vista debido al uso de un líquido incorrecto. ¿Qué paso?
Ivonne Montero estuvo muy cerca de perder la vista. ¿Qué pasó?
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