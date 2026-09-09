“Para malagradecidas mejor cocino en mi casa": Azalia habla con Manelyk sobre lo que le disgusta de una Granjera dentro de La Granja VIP
¡Inician las alianzas! Azalia y Manelyk hablan sobre algunos de los Granjeros y dicen quién creen que podría salir del reality.
Azalia y Manelyk tuvieron un momento confidencial en donde ambas manifestaron sus opiniones respecto a Mónica Escobedo ya que esta Granjera ha realizado acciones y dicho comentarios con los que Azalia no ha estado de acuerdo por lo que “La Negra” y Manelyk la ven como una candidata a que salga del reality e incluso Azalia se encuentra muy molesta con ella.