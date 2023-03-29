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FOTOS | Verónica Jaspeado contó lo que vivió en una secta sexual.

La actriz Verónica Jaspeado estuvo dentro de la secta sexual NXIVM y decidió compartir su historia en un documental. ¿Qué vivió dentro de la secta?

Por: Caleb López

Verónica Jaspeado contó lo que vivió en una secta sexual.

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