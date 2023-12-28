Celebra este Año Nuevo con las mejores frases para tus seres queridos

Estas fechas son especiales, pues el amor y el perdón abundan en el ambiente. Y cómo no, si navidad es lo que une a las familias, aunque hay veces que no podemos festejar todos juntos y toca enviar saludos en un mensaje de texto, por ello, aquí te dejamos un par de frases originales que podrías usar para mandarle un lindo mensaje a tus seres queridos en Año Nuevo.

Lanzamiento de regalos navideños a chimeneas... de la muerte

Este próximo domingo 31 de diciembre estaremos en vísperas para recibir un año nuevo, así que ve armando unas cuantas planillas con mensajes para que las prisas no te agarren al mero momento. Pero antes, te dejo esta primera frase que podrías usar como mantra cada año:

Que el Año Viejo se quede con lo malo y que el Año Nuevo te enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti.

Qué tal una frase chusca como...

"¡Feliz Año Nuevo! Este 2024 corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, al menos adelgazas."

"Te lo dije hace 365 días, pero te lo repito otra vez: ¡Feliz Año Nuevo!"

"Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres búscalo en Google."

"Para este nuevo año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: 'Tire y Empuje'. ¡Disfruta la Nochevieja!"

¿Cuáles cenas son las ideales para estas fechas?

O una más inspiradora como...

"En el nuevo año valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres."

"Que el Año Nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida."

"Espero que este año que comienza cometas muchos errores, porque eso querrá decir que estás viviendo, cambiándote a ti mismo y cambiando el mundo."

¿Qué tal algo emotivo?

"Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos juntos."

"Que el Año Viejo se quede con lo malo y que el Año Nuevo te enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti."

"Después de un año tan complicado, me siento afortunado de tenerlos con salud. ¡Feliz Año Nuevo!"

Y a todo esto... ¿de dónde viene la Navidad?

Pero bueno, más allá de mandar un mismo mensaje para Año Nuevo para todos tus contactos, ¿qué tal si mandas dos que tres mensajes personalizados y disfrutas de tu familia y la celebración? Es mejor disfrutar el momento y al siguiente día felicitar a los demás, recuerda que mejor tarde que nunca, ¿o no?

