¿Freddy Ortega quiere tener bebés con su joven novia de 29 años?

La divertida visita de “Los Mascabrothers” en el foro de Ventaneando.

Freddy y Germán Ortega visitaron el foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de sus recientes proyectos profesionales. Recordemos que Los Mascabrothers se unieron a la puesta en escena El Cuarentenorio Cómico, que reabrirá sus puertas este viernes en el Centro Cultural Teatro I.

En exclusiva para Ventaneando, Germán habló de la importancia de reactivar la economía en nuestro país.

“Lo que podemos decirle a la gente es que regresamos con muchas ganas porque tenemos que trabajar y reactivar los teatros. Hay miles de personas que dependemos del teatro y México necesita reactivarse”, expresó el artista de 53 años.

El comediante también expresó su felicidad por el gran elenco que reúne la mencionada puesta en escena, donde también actúa Maribel Guardia y nuestro querido Daniel Bisogno.

Nosotros nos divertimos, ya nos sabemos la obra y nos reímos. Estamos tan contentos. Estrenamos a Doña Inés, que es Maribel Guardia, que es espectacular

Germán también adelantó su próximo injerto de cabello para cubrir las entradas de su cabeza.

El primero de julio me van a injertar cabello con un doctor que es maravilloso. Será aquí en México

Te puede interesar: Actualizan parte médico de Vicente Fernández.

Freddy Ortega confiesa si tiene planes de convertirse en padre

Freddy Ortega también se sinceró en exclusiva para nuestro programa Ventaneando, donde confesó sus ganas de convertirse en papá junto a su bellísima novia Cristina.

“Si estuviera embarazada lo diría. Creemos que no es momento para estar trayendo bebés. Podría tener hijos a los ochenta, aunque no sean míos. Me gustaría adoptar, pero tenemos que pensarlo más. No tengo ningún empacho en adoptar, hay niños que viven en la sierra y lo necesitan”, expresó el artista para este programa.

Recordemos que, el miembro de Los Mascabrothers y Cristina, se casaron en un evento privado el pasado 12 de junio.

El artista reveló que siempre ha sido muy reservado con detalles de su vida personal.

“En mi vida yo procuro no estar ventilando mis cosas. Mi boda fue algo petite, tengo una suegra maravillosa que me ama y es astrónoma”, confesó el comediante sobre la relación que lleva con la mamá de su esposa Cristina.

Freddy confesó que el amor llegó a su vida de una manera inesperada, ya que su corazón fue flechado por su bellísima esposa socióloga y cantante.

A mí, la verdad, me sorprendió porque no sabes en qué momento llega. Tienes cincuenta, sabes que quieres y no quieres, conectas con alguien…

Por último, el actor compartió cómo fue trabajar con Maribel Guardia en El Cuarentenorio Cómico.

Con ella hemos tenido una gran relación. La verdad es que es una señora en toda la extensión de la palabra. No le gana el hacerse la chistosa

También te puede interesar: Andrea Noli confesó por qué nunca demandó a Jorge Salinas.