MasterChef Celebrity: Chef Betty buscará que cada participante crezca.

Chef Betty está entusiasmada por ser parte de MasterChef Celebrity.

La chef Betty Vázquez buscará que cada participante de MasterChef Celebrity crezca. La juez buscará que las estrellas corrijan sus errores para ofrecer platillos deliciosos.

Estoy muy agradecida con cada una de las celebridades que con valentía, con arrojo, con curiosidad aceptan el reto, yo a cada una de ellas mi agradecimiento profundo porque vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir mucho, pero sobre todo vamos a hacer que el público televidente que nos ve en toda América Latina goce con esta temporada

Te puede interesar: Recordamos a la gran actriz y comediante Isabel Martínez “La Tarabilla”.

La juez quiere que las celebridades se diviertan

En entrevista con Ventaneando, la chef Betty espera que los concursantes valoren más los platillos que se llevan a la boca, se diviertan y aprendan en la primera versión de MasterChef Celebrity en México.

Que también se diviertan, que también aprendan, que cada día que pase, digan '¡qué bueno que entré!’ ¿y que cada día que pase salgan un mucho o un poco diferente

MasterChef Celebrity se estrena el próximo 20 de agosto por Azteca UNO en punto de las 19:30 horas, donde las celebridades nos deleitarán y sorprenderán con sus habilidades culinarias.

También podría interesarte: Vanessa Guzmán no piensa seguir aguantando abusos de la opinión pública.