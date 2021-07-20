Pedro Moctezuma revela que su sobrina Frida Sofía se está reinventando.

Pedro Moctezuma asegura que Frida Sofía se está reinventando.

Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, aseguró que su sobrina se está reinventando. El empresario reveló que la hija de Alejandra Guzmán tiene un nuevo rumbo tanto en la parte profesional, como en la personal.

Ella está muy bien, mejor que nunca, está muy tranquila, yo la veo mejor que nunca, muy en paz, todo esto le ha servido para reinventarse, para tomar un nuevo camino y creo que lo está haciendo muy bien, yo la veo increíble

El tío de Frida reveló que ella está en sus cosas, muy metida en sanarse y además está cantando, bailando, haciendo ejercicio y considera que es lo mejor que puede hacer porque es artista, se dedica a la música y el trabajo es bendición.

Te puede interesar: Héctor “N” concede su primera entrevista a un mes de pisar prisión.

Pedro Moctezuma desconoce si su sobrina vendrá a México

Pedro Moctezuma desconoce si su sobrina vendrá a México para darle continuidad a la denuncia que interpuso en contra de su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, si las autoridades lo requieren.

Esa parte no la sé muy bien, pero me imagino que en su momento si se requiere que venga pues tendrá que venir, que yo sepa no hay fecha para que venga a México

Finalmente, el hermano del padre de Frida Sofía aseguró que Alejandra Guzmán es una gran mujer, una gran persona y siempre le manda la mejor vibra.

También podría interesarte: Captamos a Gael García en el rodaje de su nueva película.