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Hatice Sarikadi

Después de ser infeliz en su primer matrimonio, retoma su vida junto a otro hombre y deja atrás el recuerdo de su primogénita.

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Escrito por: Tv Azteca Digital

 Atormentada por su infelicidad en el matrimonio, Hatice Sarikadi escapa de su casa, dejando atrás a su pequeña hija Bahar. 

   

Logra formar una familia junto a Enver, el hombre con el que tuvo una hija de nombre Sirin, fue este el verdadero comienzo de una nueva vida, aunque, no olvida a su primogénita. 

     

Bahar siempre permanece en los pensamientos de Hatice, aunque con el tiempo, aquella niña que abandonó, se convierte en un distante y triste recuerdo de su pasado. 

  

El destino vuelve a encontrar a madre e hija, provocando que se remuevan importantes emociones en la vida de Hatice. 

     

Hatice fuerza de mujer
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