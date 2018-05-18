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Nisan y Doruk Cesmeli

Nisan y Doruk son niños muy peculiares e inteligentes.

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Escrito por: Tv Azteca Digital

Nisan y Doruk son hijos de Bahar y Sarp, Cesmeli, son dos pequeños encantadores, se convierten en el motor de vida de su madre. 

  

DORUK  

  

Un niño excepcional de tan solo 4 años, su enorme imaginación e inteligencia, con un enorme corazón y sensibilidades muy diferentes. 

  

Doruk es un niño con alma vieja, y lo demuestra a través de su interés en cosas más profundas que las que se encuentran entre los deseos de otros niños de su misma edad. 

  

Al igual que su padre Sarp, es muy curioso. 

  

doruk fuerza de mujer
doruk fuerza de mujer

NISAN 

   
La hija mayor de los Cesmeli, una niña de gran sensibilidad, alegre, y muy inteligente. 

  

A sus 7 años de edad, Nisan es una niña apegada a su familia, que disfruta de una vida de felicidad, a pesar de haber perdido a su querido padre, ella está segura de que aún los acompaña, y que incluso los vigila a lo lejos.

    

Nisan heredó el espíritu soñador de su madre Bahar y es por eso que le gusta escuchar historias de su padre.  

   

Nisan fuerza de mujer
Nisan fuerza de mujer

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