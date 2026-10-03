El “Mono” Osuna prepara un movimiento contra Ivonne Montero que podría sacudir La Granja VIP

La tensión dentro de La Granja VIP continúa creciendo y esta vez la estrategia puso a Mono Osuna e Ivonne en una posición cada vez más complicada. El Granjero comenzó a cuestionar la manera en la que Ivonne está jugando y dejó ver que su confianza hacia ella ya no es la misma. Más allá de una discusión, Mono comenzó a analizar qué hacer con Ivonne dentro de la dinámica del reality. El Granjero considera que debe pensar con cuidado sus próximos movimientos, especialmente porque cualquier decisión puede modificar las alianzas que se han formado durante las últimas semanas.

El “Mono” Osuna analiza dejar a Ivonne como Peón

Durante una conversación dentro de la granja, Mono habló sobre la posibilidad de que Ivonne continúe como Peón durante una semana más. La decisión no sería casual, pues mantenerla en esa posición podría convertirse en una manera de limitar su margen de acción dentro del juego.

Esta postura también demuestra que Mono ya está observando a Ivonne desde una perspectiva diferente. Aunque ambos han compartido momentos de cercanía dentro de la competencia, ahora el granjero parece estar priorizando su estrategia personal antes que mantener intactas determinadas alianzas.

La situación podría complicarse todavía más conforme se acerque una nueva ronda de nominaciones. Si Mono decide mantener a Ivonne como Peón, ella tendría que enfrentar nuevamente las responsabilidades y condiciones de esa posición, mientras sus compañeros continúan avanzando en la competencia. El movimiento también podría generar nuevas conversaciones entre los habitantes de la casa, especialmente porque las alianzas han comenzado a cambiar y algunos participantes ya están tomando distancia de quienes consideraban parte de su grupo.

Por ahora, Mono dejó claro que no piensa tomar decisiones a la ligera. Su desconfianza hacia Ivonne podría convertirse en uno de los movimientos estratégicos que marquen los próximos días de La Granja VIP, sobre todo si otros granjeros terminan compartiendo sus dudas. Así, lo que comenzó como una diferencia de opiniones podría terminar convirtiéndose en una ruptura estratégica. Ivonne tendrá que demostrar si todavía cuenta con aliados suficientes para mantenerse fuerte en el juego o si, por el contrario, el cambio de postura de Mono podría dejarla en una posición mucho más vulnerable.

