¿Qué le pasó a Pimpinela Escarlata? El GRAVE accidente que lo alejó del ring

Pimpinela Escarlata ha construido una extensa trayectoria sobre los cuadriláteros, pero también ha tenido que enfrentar momentos complicados a causa de los riesgos que implica la lucha libre. Uno de los más recientes ocurrió durante Triplemanía XXXIII, donde sufrió severas lesiones que terminaron alejándolo temporalmente del ring. El luchador se resintió del hombro y del pie después de participar en un encuentro de la Copa Bardahl. Aunque en un primer momento parecía que la situación no era tan grave y pudo bajar del cuadrilátero por su propio pie, con el paso de los días las molestias aumentaron y su diagnóstico terminó complicándose.

La lesión que frenó sus compromisos en la lucha libre

Las consecuencias de aquel accidente no se limitaron al dolor físico. Debido a su estado, Pimpinela tuvo que posponer compromisos que ya estaban programados y apartarse temporalmente de algunas funciones de Lucha Libre AAA.

Entre los eventos afectados estuvo una lucha de apuestas de cabelleras que tenía programada en Piedras Negras, la cual tuvo que ser frenada debido a las condiciones físicas del luchador. Así, una lesión que ocurrió en medio de una presentación terminó modificando sus planes profesionales. El episodio también permite recordar que detrás del espectáculo y la adrenalina que caracterizan a la lucha libre existen riesgos importantes. Un movimiento, una caída o un golpe pueden provocar lesiones que incluso llegan a cambiar los planes de un luchador durante semanas o meses.

Además de esta experiencia reciente, Pimpinela ha contado en entrevistas otras situaciones de peligro que ha vivido a lo largo de su carrera. Entre ellas destaca un incidente ocurrido en Nuevo Laredo durante sus primeros años como luchador, cuando un espectador reaccionó de manera inesperada durante una interacción con el público y llegó a sacar un arma de fuego.

Aunque se trata de episodios completamente distintos, ambos forman parte de las experiencias que han marcado su trayectoria y muestran los riesgos que pueden surgir incluso fuera de lo que ocurre directamente sobre el cuadrilátero. Ahora, Pimpinela vuelve a prepararse para enfrentar nuevos retos dentro de La Granja VIP, demostrando que, pese a los obstáculos que ha encontrado durante su carrera, continúa ligado a la lucha y dispuesto a regresar al espectáculo.