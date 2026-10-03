3 amuletos que usaban los Mayas para alejar las malas energías

Una de las culturas que se asociaba a las creencias sagradas eran los Mayas. Ellos tenían un gran respeto por animales, piedras y elementos naturales que utilizaban para rituales o como protección. Los amuletos era muy empleados a la hora de alejar las malas energías.

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Actualmente las malas energías están muy en auge, pero es un término proviene hace mucho tiempo y que se intenta alejar para obtener una buena vida. Es por esto que te vamos a contar de los mejores amuletos.

¿Cuáles son los amuletos mayas?

El jaguar: símbolo de poder y protección

El jaguar ocupó un lugar privilegiado dentro de la cosmovisión maya. Es un animal que al desplazarse en la oscuridad se relacionó con fuerzas que trascendían el mundo cotidiano.

Representaciones de jaguares aparecen en esculturas, cerámicas, monumentos y otros objetos mayas. Actualmente puede ser empleado en collares, pulseras, etc como símbolos de fuerza, protección y conexión espiritual de la cultura maya.

El jade: una piedra relacionada con la vida

Este era un material muy importante para los pueblos originarios y sobre todo en los mayas. Con esta piedra se elaboraron cuentas, pendientes, máscaras, figuras y otros objetos ceremoniales.

Las piezas de jade fueron utilizadas por personas de alto rango y también formaron parte de contextos funerarios y ceremoniales. Actualmente lo puedes usar como símbolo de protección y buena fortuna.

Estos amuletos sirven en la actualidad.|IA ChatGPT

Las conchas y objetos relacionados con el agua

Por último, tenemos a las conchas marinas que son importantes porque los mayas asociaban el agua con la cosmovisión y tenía relación con la fertilidad, la vida como así también con las entidades sobrenaturales.

Las conchas podían utilizarse para fabricar adornos, cuentas, pendientes y otros objetos. Lo puedes usar en la actualidad para alejar todo aquello que te hace mal y también protegerte.