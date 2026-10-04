¿Qué esconden los Granjeros? Una nueva actividad pone sus secretos sobre la mesa

Los Granjeros tuvieron que enfrentarse a una nueva actividad dentro de La Granja VIP, en la que los secretos se convirtieron en los protagonistas. Cada participante pasó al entrevistadero para escribir una confesión en un papel, sin revelar su identidad, y posteriormente los sobres comenzaron a abrirse para descubrir qué había detrás de cada historia. La dinámica provocó risas, sorpresa y hasta momentos de tensión, pues algunos secretos resultaron completamente inesperados para sus compañeros. Conforme avanzaba la actividad, los Granjeros intentaban descubrir quién había escrito cada confesión.

Los secretos que NADIE sabía de los Granjeros

Entre las revelaciones destacó la de Ivonne, quien confesó haber vivido un momento bastante erótico, provocando la curiosidad de sus compañeros sobre lo ocurrido y las circunstancias detrás de su secreto.

Por su parte, Azalia sorprendió al revelar que en algún momento representó a Miss México, un dato que no todos conocían y que rápidamente llamó la atención durante la dinámica. Otro de los secretos que generó comentarios fue el de Pascal, quien confesó que siempre tuvo el deseo de aprender ballet. La revelación mostró una faceta diferente del Granjero y provocó reacciones entre sus compañeros.

Mientras tanto, Bebeshita dejó uno de los secretos más particulares de la actividad al confesar que no se quiere bañar. La revelación provocó bromas entre los habitantes de la casa, quienes ya conocen algunas de las costumbres de la influencer.

Uno de los momentos más fuertes llegó con Mono Osuna, quien reveló que ha estado a punto de morir en dos ocasiones. Su confesión cambió por completo el tono de la actividad, pues detrás de una dinámica aparentemente divertida apareció una experiencia mucho más personal de su vida.

Así, lo que comenzó como un simple ejercicio para escribir secretos terminó convirtiéndose en una oportunidad para que los Granjeros mostraran aspectos de su pasado, deseos y experiencias que sus compañeros desconocían. Entre confesiones inesperadas, anécdotas y momentos de humor, la actividad consiguió que la convivencia tomara un rumbo diferente y dejó claro que, dentro de la granja, todavía existen muchas historias que los participantes no han contado.