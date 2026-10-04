¿Este es el fin? La Bebeshita ya no sabe si darle otra oportunidad a Kevyn “Bicolor”

La historia entre Bebeshita y Kevyn vuelve a estar en un punto de incertidumbre dentro de La Granja VIP, pues aunque él ya aseguró que quiere hacer las cosas diferentes, ella todavía no está convencida de que darle otra oportunidad sea la mejor decisión. Después de escuchar las promesas de Kevyn, Bebeshita reconoció que tiene sentimientos encontrados. El granjero le aseguró que no puede cambiar lo que hizo anteriormente, pero sí demostrarle que ahora puede tratarla de una manera diferente. Sin embargo, para ella el problema ya no parece ser solamente lo que sienten, sino si realmente puede volver a confiar en él.

La Bebeshita enfrenta un dilema con Kevyn “Bicolor”

Bebeshita incluso confesó que no sabe si debe hacerle caso a su corazón o a su razón. La situación resulta todavía más complicada porque ella ya había tomado la decisión de decirle que no a Kevyn, pero sus nuevas palabras hicieron que comenzara a cuestionarse si debería mantener esa postura.

La Granjera también ha dejado ver anteriormente sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Bicolor, especialmente ante la posibilidad de que la relación pueda convertirse simplemente en contenido dentro del reality. Por eso, aunque Kevyn prometa cambiar, Bebeshita necesita comprobar si sus acciones realmente coinciden con sus palabras.

Ahora, el futuro de esta relación parece depender más de la confianza que del romance. Kevyn quiere demostrar que está dispuesto a hacer las cosas bien, mientras Bebeshita intenta decidir si vale la pena volver a abrirle la puerta. El dilema no es sencillo: escuchar al corazón significaría darle una nueva oportunidad y descubrir si realmente puede funcionar entre ellos; hacerle caso a la razón podría llevarla a mantener su decisión y tomar distancia definitivamente.

La Bebeshita y Kevyn en la granja vip|La Granja VIP

Por ahora, Bebeshita no tiene una respuesta clara. La pregunta que queda dentro de la granja es si Kevyn logrará recuperar su confianza o si las dudas terminarán siendo suficientes para ponerle punto final a una historia que apenas comenzaba a tomar fuerza. ¿Será esta la última oportunidad para Kevyn o Bebeshita finalmente decidirá cerrar este capítulo?

