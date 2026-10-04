4 ideas de fundas para almohada de crochet para celebrar spooky season

La spooky season ya se encuentra entre nosotros, y con ello las ideas de decoración en crochet no se detienen, por lo que ahora te contaremos sobre 4 manualidades favies para transformar tu habitación a la temporada más terrorífica de todas. Ya sea que optes por fantasmas, calaveras, telarañas o calabazas, estos proyectos te ayudarán a llevar tus manualidades de crochet a otro nivel.

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4 ideas de fundas de crochet para celebrar la spooky season

La spooky season también puede llegar a la decoración del hogar con proyectos de crochet fáciles de adaptar. Entre las opciones destacan fundas con fantasmas, calabazas, murciélagos y diseños de calaveras, además de combinaciones en tonos naranja, negro, morado y blanco. Estas ideas permiten darle un toque de Halloween a la habitación sin cambiar por completo la decoración.

Cojín de calabaza texturizada

En lugar de optar por la clásica funda para almohada plana, debes tejer un cojín redondo que emule a una calabaza real. Toma en cuenta que debes usar hilo grueso de color naranja y, usando el mismo hilo, divide la esfera para dar la forma deseada; agrega detalles en negro para los ojos y verde para las hojas.

Cojín de calabaza texturizada|Imagen de IA

Funda de "Granny Squares" (cuadritos de la abuela) de Halloween

Dentro de las manualidades de crochet, un clásico son los cuadros de la abuela. Por ello, para esta idea debes tejer cuadros del mismo tamaño con distintas temáticas, como fantasmas, calabazas, arañas o sombreros de bruja.

Funda con silueta de gato negro o fantasma

Para esta idea debes tejer bajo el estilo de jacquard y puedes seguir un patrón de cuadrícula para darle vida a un diseño plano directamente en la cara frontal de la funda. Opta por la silueta de un fantasma o un gato negro, las cuales suelen ser las más sencillas.

Funda con silueta de gato negro o fantasma|Imagen de IA

Funda de telaraña calada

Para esta idea debes tejer una base sólida en color negro o gris oscuro que funcione como fondo y justo encima dale vida a una estructura circular calada con hilo blanco y negro. Puedes añadir una araña en relieve para darle más emoción.

Funda de telaraña calada|Imagen generada con IA

Toma en cuenta que las manualidades de crochet son perfectas para la spooky season, pues permiten dar vida a todo tipo de figuras útiles, personalizadas y que creen un ambiente terrorífico.