VIDEO: Gabo y Catalina se pelean tras polémica con el alacrán.

Gabo Cuevas vivió uno de los momentos más escalofriantes en Survivor México, pues fue picado por un alacrán a la mitad de la noche.

Gabo Cuevas enfrenta a Catailna por llamarlo mentiroso Survivor.

Todos los participantes auxiliaron al reportero de espectáculos, pero Catalina comenzó a reírse ante la tragedia de Gabo.

Una vez en la ceremonia de la competencia, Gabo Cuevas se dejó ver muy molesto por las burlas de Catalina y le mandó una contundente indirecta.

“Me dolió más el piquete del alacrán que el veneno de Catalina”, dijo riéndose sobre su compañera.

Catalina enfrenta a Gabo Cuevas tras llamarla “venenosa”

Luego de los comentarios a su persona, Catalina enfrentó a Gabo Cuevas cara a cara para limar asperezas.

“Tengo algo que decirte que no me gusta para nada... esos comentarios en la ceremonia. No tiene una justificación, estás creando un estigma sobre mí y no me voy a aguantar eso. Estoy súper rabiosa”, expresó la productora.

Por su parte, el reportero de espectáculos considera que no puede ser amigo de Catalina y no le importa mostrar su lado más “hipócrita”.

“Yo lo hice como un comentario sarcástico, pero veo que a la señora sí le afectó. Con ella sí soy hipócrita porque no es mi amiga y nunca lo va a ser”, declaró.

Además, Gabo Cuevas piensa que Catalina tiene sed de fama y por eso está envuelta en la polémica todo el tiempo: “Catalina es una venenosa. Lo raro es que dice que no busca fama y que no busca cuadro, pero pareciera que quiere ser una estrella de Hollywood”, dijo.

Todos los participantes buscan alargar su estadía en Survivor México, así que Ceriani y Julián hicieron todo lo posible para quedarse con el collar de inmunidad individual. Por si fuera poco, Lupita y Karim fueron enviados al exilio, por lo que ya están instalados en el Juego de la Extinción.

