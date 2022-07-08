VIDEO: Nahomi se pelea con Javier Ceriani tras llamarla bruja.

Javier Ceriani está de nueva cuenta en el ojo del huracán, luego de asegurar que Nahomi practica brujería y está usándola con los integrantes de la Tribu Halcón.

En su momento, Nahomi realizó una broma y declaró que atrajo a Yusef Farah a la Tribu Halcón por medio de hechicería: "Yo les quiero confesar algo... yo hice brujería para que Yusef viniera".

Las palabras de Nahomi retumbaron en los oídos del periodista argentino, quien no descansará hasta desenmascarar a su compañera.

"Yo sé lo que hace. Es una religión respetable y bonita si lo hace bien. Tengo que terminar de checar a Nahomi para estar tranquilo en ese aspecto", dijo Ceriani a las cámaras de Survivor México.

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Nahomi reacciona a las acusaciones de Javier Ceriani

Nahomi se ha mostrado notablemente afectada por ser llamada "bruja", así que enfrentó al periodista argentino en el campamento.

"Me molesta que señales sin tener una explicación. Yo no quiero que me adopten como una bruja. Jamás usaría esto para dañar a alguien", se defendió la integrante de la tribu verde, quien intentó limar asperezas.

Nahomi y Javier tuvieron una íntima plática en el campamento que terminó en un abrazo, aunque la participante prefiere tomar distancia del periodista argentino.

"Que no ande malinformado porque últimamente mis compañeros de la tribu han estado haciéndome preguntas... la verdad es que ya estaba harta", dijo a las cámaras de Survivor México.

Javier Ceriani ha sido uno de los participantes más polémicos de la temporada, luego de sus múltiples enfrentamientos con Gabo Cuevas y más sobrevivientes.

Pese a todo, el presentador asegura que respeta las creencias religiosas de Nahomi y de todos sus compañeros de tribu.

"Está funcionando si es que lo está haciendo. Sé de su religión y la respeto mucho", concluyó.

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