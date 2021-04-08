- 32 años.

- PERIODISTA Y REPORTERO.

- Periodista, amante de los cuestionamientos y honesto.

- Originario de Champotón, Campeche. Con tan solo 32 años de edad se ha colocado en el medio reporteril, como unos de los periodistas de espectáculos más controversiales por su peculiar estilo al cuestionar y opinar de las celebridades.

- Con 11 años de carrera en el mundo de la farándula, ha trabajado en diferentes programas de espectáculos de radio y televisión nacional e intencional.

- Actualmente se desempeña como reportero del programa “Venga La Alegría” y del exitoso programa de radio “Fórmula Espectacular”.

- Una de sus facetas poco conocidas es el trabajo social que hace como voluntario con niños y mujeres que se enfrentan al cáncer. Su estrategia es clara, utilizar sus cualidades como reportero para hacer un buen papel en Survivor México. ¿Lo logrará?.