FOTOS: Los misterios de la muerte de Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña falleció el pasado 30 de octubre de 2021. Tras una persecución policiaca, el actor impactó contra un montículo de tierra en su vehículo. Después recibió un impacto de bala en el cráneo.

El comunicado oficial de las autoridades mexicanas aclaraba que se trataba de un accidente y que él se había disparado sin querer. No obstante, pasadas los días, varias informaciones que contradicen esta lectura han salido a la luz.

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Parte importante de evidencia de que lo sucedido no fue como se aclara en el comunicado, son un par de videos en el que el joven sigue con vida al interior del vehículo mientras lo rodean varios elementos de la policía. Al mismo tiempo, se logra visualizar a los acompañantes del actor detenidos en el suelo.

Aunado a las cintas, el padre de Octavio dio fuertes declaraciones ante la prensa. El señor se encuentra seguro que se trata de un asesinato y que el arma que sale en las fotografías fue sembrada por los mismos oficiales. Declara que seguirá buscando que se haga justicia.

El porqué de la persecución también se mantiene como una de las cuestiones a esclarecer del caso. En los videos grabados por distintas cámaras de seguridad se muestra a la patrulla acelerar de manera temeraria, como si se tratara de capturar a un capo o un delincuente de la peor calaña. La investigación continúa al tiempo de que se abre un reporte en el que se podría juzgar a los policías por uso excesivo de la fuerza.

Aún quedan por resolver varios aspectos de este trágico suceso. Lo que es irremediable es la muerte de un joven de 22 años que tenía un gran futuro por delante, dejando a una familia destruida como consecuencia. Difícilmente la justicia podrá descifrar lo que realmente sucedió, pero se debe tener fe en que los culpables de que algo así pudiera pasar, tengan los castigos pertinentes.

Descanse en paz Octavio Ocaña. México no te olvidará...