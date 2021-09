¿Gerardo Bazúa da carpetazo a la batalla legal con Paulina Rubio?

Gerardo Bazúa pasa bastante tiempo con su hijo pero no lo presume.

Aunque Paulina Rubio no ha logrado ponerse de acuerdo del todo con Nicolás Vallejo Nágera, en cuanto a las convivencias con su hijo mayor Andrea Nicolás, todo parece indicar que con Gerardo Bazúa, padre de su hijo Eros, las cosas son diferentes.

Aunque recuérdese que para ello, tuvieron que enfrentarse en la corte familiar de Miami. Salvada esa batalla, todo indica que Bazúa y Paulina están en paz, según lo relata el propio cantante en exclusiva para Ventaneando.

“Ya tengo mucho tiempo viendo a mi hijo. La verdad es que casi no hablo de esos temas porque para mí es algo muy personal. No le doy tantas vueltas, lo dejo así como está y la verdad es que estoy en paz. Nunca he utilizado a ninguno de mis tres hijos porque tengo tres hijos”, expresó a este programa.

Te puede interesar: Exclusiva: Ana Victoria nos revela los detalles de su embarazo.

Gerardo Bazúa rompe el silencio sobre su contagio de Covid-19

Bazúa destapó por cierto, que el año pasado se contagió de Covid-19, aunque afortunadamente no pasó a mayores.

Es la primera vez que cuento que me dio Covid porque no soy de los pancheros que salieron y dijeron ‘es que me dio Covid’. Creo que se volvió una cosa de moda, todo el mundo estuvo como ‘ay, a mí me dio Covid’

A mí me dio en noviembre del año pasado, pero ya me vacuné con mis dos vacunas y que sea lo que Dios quiera. Me sentí muy mal por dos días, sientes que te debilitas y se te quitan todas las energías

El cantante fue cuestionado también, sobre la versión de que su esposa Laura Camarena, protagonizó un altercado con su hermana Olga Camarena en octubre del año pasado. Y, que a causa de ello, las autoridades de Miami le impusieron una orden de restricción para no acercarse a ella.

Yo creo que la familia es la familia. A veces uno se pelea hasta con los hermanos, las cosas pasan y yo creo que esto ya pasó…

Las cosas están mucho mejor y creo que tampoco es un problema mío, es un problema que tuvo mi esposa con su hermana. Como siempre lo digo, los hermanos a veces se pelean y a veces se dan un beso, pero se perdonan

Al final, Bazúa presumió a Ventaneando su nuevo sencillo titulado Puedes Taparte que grabó al lado de Lorenzo Méndez, con quien asegura tiene una estrecha amistad.

Nos conocimos en Las Vegas por medio de Yaki, un gran amigo que antes cantaba en la banda El Recodo. Luego en una bohemia, nació el rollo de que Lorenzo y yo cantamos, entonces nos hicimos más amigos

Después Lorenzo me dice ‘oye, carnal, ¿por qué no hacemos una rola juntos?’ Le dije ‘claro que sí, con mucho gusto, para mí sería un honor’

También te puede interesar: Luis Couturier revela que firmó su última voluntad tras estar en el hospital.