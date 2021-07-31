Gerardo Quiroz busca la reactivación del teatro pese a la pandemia.

Gerardo Quiroz revela detalles sobre su próximo musical a estrenar.

Gerardo Quiroz busca que el público regrese al teatro y su equipo de trabajo recupere su sustento, de acuerdo a lo que dijo en Ventaneando.

La empresa GQP (Gerardo Quiroz Producciones) a cargo del histrión solía tener más de 100 empleados y ahora no llega ni a los 20, así que para reactivarse tras la pandemia por el COVID-19, llevarán por distintos lugares una selección de los mejores musicales que ha traído a México.

Surgió de la pandemia el espectáculo, hicimos una sociedad cooperativa y lo que se vende de boletos se reparte entre todos, es una manera de regresar

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Familias dedicadas al teatro sobreviven como pueden

Lamentablemente, el actor recordó que hoy en día, familias completas dedicadas al teatro sobreviven como pueden, pero su empresa ya está reactivándose para que sus empleados recuperen su empleo. Por ello, Quiroz está al frente del elenco de Sueños en Broadway, que comenzó con su segunda temporada en Alboa Art.

La idea es presentar la vida de los artistas a la mitad de la pandemia, cómo han sobrevivido, cómo se han quedado sin trabajo. Por mis hijos y mi familia he sacado fuerzas para seguir y porque hago otras cosas, publicidad, escuelas de actuación

Si mi familia viviera nada más del teatro, yo no sé que estaría haciendo, tengo músicos virtuosos del conservatorio repartiendo comida a domicilio porque tiene que llevar las cuentas y pagar en casa

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