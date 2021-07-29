K-Paz de la Sierra resurge tras la tragedia de Sergio Gómez.

K-Paz de la Sierra resurge a la tragedia de Sergio Gómez. La agrupación de música duranguense está de vuelta a muchos años de distancia de la muerte de su vocalista.

Luis Guadarrama es el único integrante que aún forma parte del grupo y quien vivió la terrible historia de su compañero vocalista que fue secuestrado en el kilometro 6 de la carretera Morelia-Salamanca hace más de 14 años, para más tarde ser encontrado muerto y que aún lo recuerda con mucho cariño.

Nosotros llegamos casi directo a tocar, llegamos y terminó Sergio Vega, primero, luego siguió K-Paz y Joan Sebastian, pero la verdad no lo saludamos ni nos vimos. Yo recuerdo bonito y triste, son dos cosas, en esa ocasión el baterista que era Jair Loredo y yo nos cambiamos en el camerino...

Al regresar Sergio se fue... nos estábamos cambiando y nos dijo ustedes por qué se quedaron aquí, los quiero mucho, nos vemos mañana en Puerto Vallarta

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Los miembros de K-Paz de la Sierra fueron investigados

El todavía integrante del grupo, Luis Guadarrama, explicó que en su momento todos los integrantes de la agrupación fueron sometidos a investigaciones por parte de las autoridades mexicanas y se les solicitó su colaboración con el Ministerio Público.

Yo no quiero meterme a investigar, solo me quiero dedicar a que el grupo siga trabajando. Esa vez llegaron a CDMX mal del estomago vomitando, por salud mental y emocional dejar que descanse serio y desde arriba nos eche la bendición, no me siento a gusto respondiendo a lo que pasó y me tocó vivir

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