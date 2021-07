Germán Montero quiere honrar la memoria de su mamá en MasterChef Celebrity.

Germán Montero quiere honrar a su mamá en MasterChef Celebrity.

Aunque para muchos el ingreso a un reality show como MasterChef puede significar una meta más en su vida, para otros es un homenaje para alguien que ya no está en el plano físico.

Tal es el caso del cantante culiacanense Germán Montero, quien comparte con Ventaneando, que su participación en MasterChef Celebrity tiene un objetivo muy personal.

Lo que pretendo es honrar la memoria de mi mamá porque ella me enseñó a vivir. Yo viviré para amarla siempre y sobre todo eso que aprendí lo voy a implementar aquí. Esto va por mi madre Doña Angelina

Crecí en un hogar con una reina de la cocina que en paz descanse. Que esto para mí también es un sentimiento muy fuerte porque extraño mucho a mi madre y tengo muchos recuerdos de ella

Germán Montero recordó a su mamá con mucho amor y a todos los platillos que le preparó en vida.

“Me duele mucho que no esté aquí y no esté mirando esto. Sus frijoles puercos, sus tortillas de harina y todo con lo que ella me consentía en Sinaloa. Cuando yo iba para allá, ella me hablaba y me decía ‘¿qué quieres comer? ¿Qué quieres desayunar?’ De verdad que era una excelente chef y excelente cocinera”, expresó en exclusiva para Ventaneando.

Germán Montero comparte los platillos que podrían acercarlo a la final de MasterChef Celebrity

Germán Montero está listo para preparar todo tipo de comida, pero asegura que lo suyo son los platillos típicos mexicanos y otros antojitos.

Créeme que mi mamá no ocupaba ingredientes tan extensos, pero yo creo que la sazón está en la mano. Estoy totalmente convencido

El caldo de gallina le salía buenísimo, recién hechecito y recién matada la gallina. Ojalá que me dejen hacer caldo de gallina, hacía chiles rellenos, mucha comida como barbacoa. Me vienen muy buenos recuerdos y la extraño mucho

Germán sabe que su mamá estará en todo momento guiándolo en la competencia.

Nunca me deja de la mano, mi madre siempre está conmigo y ahora más. Yo creo que ahora más. Ha de estar un poco preocupada porque su hijo no sabe hacer comida italiana, pura gallina

Y aquí están tan solo algunos de los platillos con los que Germán podría dar una gran sorpresa en MasterChef Celebrity.

Un bistec ranchero, unos frijoles puercos, chiles rellenos, gorditas, tostadas de pata, que me hagan hacer un aguachile o un ceviche. Que me dejen estar en mi rollo y no me ataquen con esas comidas francesas o de otros lados del mundo

Será el próximo 20 de agosto, cuando Germán y demás famosos inicien su camino en MasterChef Celebrity por Azteca UNO.

