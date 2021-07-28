Laura Flores se integró a MasterChef Celebrity de último momento.

Laura Flores no quiere ningún tipo de rencillas en MasterChef Celebrity. La actriz y cantante asegura que solo busca divertirse y ser una buena compañera de reality show.

Yo vengo a divertirme y a pasármela bien, no quiero ningún tipo de rencillas ni de historias porque yo vine a divertirme, fue lo primero que me dijeron y dije sí me voy a divertir, sí, y ser una buena compañera

A pesar de que su participación en la cocina más famosa de México se diera de última hora a modo de cereza del pastel, la histriona se encuentra muy entusiasmada porque demostrará que sí sabe cocinar y no tiene temor a ello.

En menos de una hora fue de habla con quien tienes que hablar por la vía legal por los tiempos, tenía que pedir permiso para otra empresa para la cual estoy comprometida por los tiempos en un proyecto más adelante y el esposo y los hijos y avisarles

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La familia de Laura Flores apoya su participación en MasterChef Celebrity

La familia de Laura Flores apoya su participación en MasterChef Celebrity y se encuentran muy emocionados porque va a formar parte del afamado reality show de cocina.

Todos somos fans de este programa, están muy emocionados muy contentos por el programa y me están echando la mejores de las vibras, entonces agarra en verano y me los voy a traer para que me acompañen y echen porras aunque sea desde casita

Finalmente, la actriz dijo que algo que podría complicársele un poco en su preparación es un suflé, con la altura de la CDMX, pero de lo demás, está segura que "si estudias las medidas, no puedes tener problemas y más bien hay que cuidar la presentación".

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